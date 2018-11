Mariana Derderián sobre concejala de Coronel: "Es una persona que está remando para cualquier parte"

La concejala de Coronel Carmen Madinagoitia defendió al diputado Leonidas Romero, quien fue sancionado por denigrar a la protagonista de Una Mujer Fantástica, Daniela Vega.

En las imágenes que circularon por la red, Madinagoitia dijo estar de acuerdo con las palabras del parlamentaria, quien insistió en tratar a la actriz como hombre.

"Hasta donde yo sé, no se ha operado, así que sigue siendo hombre, nació hombre, su ADN es hombre", dijo, siendo sancionado con el 1 % de su dieta mensual.

"Aplaudo al concejal (sic) Romero que tenga que pagar el 1% de su sueldo a la Comisión de Ética, porque yo pienso igual que él y si tiene que pagar el 10% de su sueldo a la Comisión de Ética, le digo que lo pague por decir que Daniel Vega es un hombre y no una mujer", agregó Madinagoitia.

Tras la situación, la concejala fue entrevistada por el matinal Bienvenidos donde se refirió a las personas trangenero, manifestando que "no soy homofóbica. Estoy hablando de Daniel Vega. Pero no me traten de sacar de contexto".

"Hay mala intención, porque mis dichos son contra el actor Daniel Vega y punto. Yo respeto a la gente transgénero", agregó.

En esa línea, aseguró que sí apoyaría a un hijo trans, por lo que Mariana Derderián le señaló que sus palabras eran un poco contradictorias, a lo que la mujer respondió: "Tengo mucho que hacer. Si no lo entienden, es la decisión de ustedes. Me están llamando de muchas partes, estas entrevistas para mí no son nada de agradable".

"Es mi dicho. Estamos en democracia, en libertad de expresión. Si no nos estamos entendiendo para qué seguimos conversando (…) Les agradezco la instancia, pero ustedes hablan lo que quieren (…) La discriminación la están haciendo ustedes, poniendo palabras que yo no he dicho. Que tengan un buen día, pero ya les he dado mucho minutos. Así que estén bien", agregó Madinagoitia.

Frente a sus palabras, Tonka Tomicic dio su punto de vista, señalando que "acá lo que tratamos de hacer es escuchar todas las partes. Nos interesa siempre escucharnos. Acá se plantea la libertad de expresión, que pena que lo haya entendido así".

Por su parte, Derderián afirmó que "uno trata de ser tolerante todos los días, pero cuando hay una persona en la que tienes que contar hasta 30 (…) Cuando no entiende lo que habla, no entiende las definiciones de las palabras que ocupa. Es una persona que está remando para cualquier parte, menos para la unión (…) no está luchando por la felicidad de las personas. No se sabe ni siquiera el nombre de la persona que se está refiriendo. Es de un nivel de ignorancia tremendo".

Tras esto, Carmen Madinagoitia abandonó la entrevista, para volver un rato después a reiterar su postura: "estamos es un país de libre expresión. Tengo llamadas de apoyo. Yo digo lo que pienso. Respétenme".

"La diversidad es válida y que cada cual se exprese (…) Para mí, Dios hizo al hombre y a la mujer, y no un tercer sexo", insistió.