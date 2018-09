Mariah Carey vuelve a la música después de casi cuatro años de ausencia

Mariah Carey ha vuelto a la escena musical luego de estar casi cuatro años ausente con su nueva canción "GTFO", primer tema que formará parte del álbum que está preparando para finales de año.

La diva estadounidense no había lanzado música nueva desde que firmó un acuerdo exclusivo de su sello Butterfly MC Records con Epic el año pasado, siendo "GTFO" un pequeño anticipo de lo que se aproxima.

El nuevo tema es una balada seductora, en el cual repite varias veces la expresión "how about you get the fuck out?", que viene a ser "qué tal si te vas a la 'mierda'?" en español.

Según datos, la cantante es la artista femenina de mayor éxito comercial de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos hasta la fecha y 18 números uno en Estados Unidos.

El próximo 5 de octubre se estrenará “With You”, segundo sencillo de su próximo disco que verá la luz.