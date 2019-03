María Teresa Matus sobre su término con Arturo Vidal: 'Me siento independiente, libre, puedo ser yo'

Arturo Vidal y María Teresa Matus comenzaron su relación en 2008, pero fue el 27 de diciembre de 2014 que la pareja se casó por la Iglesia, consolidando así su fuerte amor.

Sin embargo, muchas cosas llegan a su fin, y así pasó con el matrimonio del futbolista, ya que después de cuatro años de casados ambos decidieron separarse y tomar otros rumbos.

Así lo confirmó Matus a Las Últimas Noticias, donde señaló que una de las cosas más complicadas de la separación fue "irse de Munich" porque "yo no quería". En esa línea, contó que "decidimos vivir en Barcelona para que los niños estén cerca del papá, es importante que estén cerca".

Pese a que ya no están juntos con Vidal, María Teresa aseguró que en estos momentos "disfruto de mis hijos. Son lo más importante en mi vida". Recordemos que la pareja tiene tres hijos en común: Alonso (9), Elizabetta (4) y Emiliano (1).

Finalmente, comentó que se encuentra con "proyectos, con ganas de hacer muchas cosas. Me siento independiente, libre, puedo ser yo. Disfruto a concho a mis hijos, vivo cada momento con ellos, me gusta disfrutarlos. Me encanta el país y me encanta mi casa".