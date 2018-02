María Luisa Godoy: "El acoso a las mujeres en televisión es un secreto a voces"

La periodista María Luisa Godoy se refirió a las diferencias entre hombres y mujeres en la televisión chilena y aseguró que "el acoso a las mujeres en televisión es un secreto a voces. He escuchado sobre casos, pero no he visto nada con el peso suficiente como para denunciar. Me parece maravilloso que estos temas se empiecen a destapar".

La conductora del matinal de TVN agregó que "la televisión chilena es un lugar muy machista y nos queda mucho por avanzar". Sobre sus ideas políticas, Godoy comentó que "me identifico mucho con el centro más que con la derecha o con la izquierda".

La profesional de 37 años conversó con La Tercera sobre las críticas que recibe la Iglesia Católica y manifestó que "me da mucha pena que se etiquete a todos por los errores de unos pocos. Me duele y lo encuentro injusto (...) Ojalá mis hijas tengan fe. Considero que es algo que te ayuda mucho en la vida".