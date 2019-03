María Luisa Godoy a un mes de Viña 2019: Hay un montón de gente que me dice 'me tapaste la boca'

María Luisa Godoy fue la animadora de la última edición del Festival de Viña del Mar y a un mes del evento, aún no se atreve a ver un video suyo en la conducción del certamen.

En conversación con La Cuarta, la periodista comentó que verse en video "me da nervio. Sé que es algo que tengo que hacer, pero me da mucho nervio, me cuesta revisarme. Hay un pudor ahí. Cuando una se mira es mucho más crítica".

Sin embargo, Godoy dijo que tuvo una evaluación positiva por parte de sus jefes y seguidores, y que "'. Me comentan 'debo reconocer que fui prejuiciosa, no te tenía fe y me tapaste a boca, lo hiciste increíble, ahora me encantas'", sostuvo.

"También destacan mucho que fuimos sencillos y cercanos. Escriben 'me encantó la dupla y lo elegante'. Me celebran harto los looks. Y en la calle igual, me felicitan, me hablan de nuestro trabajo con Martín, le mandan saludos", agregó.

Sobre si tapó o no la boca de quienes no la apoyaron en un principio, María Luisa señaló que "una no puede ser monedita de oro y gustarle a toda la gente. Que la gente exprese lo que piensa no lo encuentro malo, no me ha dolido nunca, menos si no hay mala leche de por medio. Yo estoy muy feliz, pasó todo lo que quería que pasara esa semana. De verdad con Martín lo pasamos excelente; aspiramos a ser una buena dupla, y lo logramos. Siempre coincidimos en todo, hicimos equipo. Estaba todo dado para que nos fuera bien".

Finalmente, la conductora de Muy Buenos Días expresó que tras este desafío se empoderó más y se siente más segura, aunque "aún me queda mucho por crecer y existe un montón de pega que no he hecho".