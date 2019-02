María Laura Donoso tras incendio de su casa: 'Vengo saliendo de puras 'hueás' malas'

María Laura Donoso perdió por completo su casa en Las Condes, luego de un fuerte incendió que se produjo el martes 12 de febrero.

En conversación con Intrusos, la modelo señaló que "menos mal mis hijos no se encontraban acá", ya que si hubiesen estado dentro de la casa "no podrían haber salido con vida".

Respecto a lo que provocó el incendio, Donoso aseguró que Bomberos y peritos no pudieron determinar la procedencia de las llamas, pese a que trataron de investigar el foco del siniestro.

Pese a todo lo que perdió, María Laura sostiene que "no tiene que ver con lo material", que eso es lo que menos importa; sin embargo, le dolió que "a mis hijos les tuve que decir que ya no hay nada, que por favor se quede en la casa de su amigo, porque no tengo donde recibirte".

"Les tuve que mandar un video para que lo entendieran, porque ellos creían que esto era un 'fueguito'", agregó.

En esa línea, expresó que "vengo saliendo de puras 'hueás' malas", ya que hace muy poco tiempo falleció su padre y además vivió un fuerte accidente.

"Me pasaron cosas muy fuertes. Cuando vi mi casa quemada dije: 'era lo único que faltaba'. Pero mis hijos están bien y eso es lo único importante", dijo.