María José Quintanilla confesó grave situación de acoso en Mucho Gusto

Este viernes, los panelistas de Mucho Gusto hablaron sobre la brutal agresión que sufrió una mujer en su departamento por parte de su pareja mientras su pequeño hijo la miraba.

Antes de terminar el bloque, María José Quintanilla confesó una situación de acoso que la tiene muy complicada en estos días: "Estoy en una campaña de poder contestar la mayor parte de mensajes que me llegan por Instagram (…) en uno de esos mensajes y más de uno debo ser honesta, comencé a recibir contenido que en realidad no me interesaba, de un hombre en particular, donde le saca fotos y videos a sus partes íntimas y me las envía…su pene", reveló.

Además, comentó que está muy preocupada por sus compañeras femeninas que día a día pasan por este tipo de situaciones, en especial a las adolescentes, ya que en su experiencia, el sujeto "me escribe cosas de alto calibre. Lo primero que pensé es qué pasa si esto le pasa a las más chiquititas que tienen Instagram".

"Me sentí super violentada", concluyó la cantante.