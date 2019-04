María José Quintanilla aseguró haber visto un ovni en Santiago

La cantante María José Quintanilla aseguró haber visto un ovni cuando iba en camino al canal Mega.

La panelista de Mucho Gusto relató su experiencia este martes en el matinal, afirmando que un día cuando iba por la Autopista del Sol temprano en la mañana, vio en el cielo una luz grande y muy fuerte de color naranjo.

La artista confesó que primero pense que era un "avión raro", hasta que se dio cuenta que era un objeto volador no identificado. Ya que la luz naranja, se convirtió en luces pequeñas.

"Yo igual debo ser super honesta, una que es creyente, me empecé a persignar, porque yo no sabía qué me iba a pasar", reveló.

Finalmente, según Quintanilla, de la nada todos los destellos desaparecieron completamente, sin dejar rastro.

Ya que la artista nacional iba sola manejando, no pudo grabar el suceso. Pero confesó que se asustó mucho.