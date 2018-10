María José López será rostro de la misma marca que Kel Calderón

Después de su llegada al país por el traspaso de su esposo Luis Jiménez a Palestino, María José López se le ha visto en cuento evento la han ivitado, donde le han ofrecido variados trabajos en diversas compañías.

Pero la modelo chilena finalmente se decidió por el rubro del maquillaje, en calidad de rostro de la cosmética canadiense Mac, la misma de la que Kel Calderón es parte hace muchos años.

En aquel lugar, tendrá la misión de protagonizar videos, contenidos y promocionar por redes sociales los productos.

En esa línea, López habló con La Cuarta y reveló por qué decidió optar por este trabajo y no seguir su carrera en televisión, asegurando que se quiere dedicar a otras cosas, aunque "encuentro maravilloso el hecho de que los programas de farándula casi se fueron todos".

¿Renegando del pasado que tanta fama y dividendos te dio, Coté? "Pero eran los programas que también me mataban, jajajá. Pero, estoy bromeando un poco igual, mentiría si digo que he mirado televisión porque todavía no contrato el cable, de hecho tengo internet, miró Netflix, y sería. Sé lo que ha pasado acá, porque me comentan que no hay tantos programas como antes", sostuvo en el medio.