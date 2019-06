María José García-Huidobro, de laborum.com: 'Buscar trabajo también es un trabajo'

En una época donde más del 85% de las búsquedas de trabajo y contrataciones se hacen por internet, es esencial dominar el proceso. De esto conversó con Ciudadano ADN la gerenta de marketing de laborum.com, María José García-Huidobro.

Entre los tips para buscar trabajo que la ejecutiva destacó, se encuentra un currículum claro y conciso, más enfocado a los logros que a la descripción, siempre teniendo en cuenta que "las personas que revisan están mirando por lo menos a 50 personas más". También destacó el poder de síntesis, sosteniendo que "se van a hacer primeras impresiones sobre nosotros".

Igualmente, indicó, es imprescindible informarse de la empresa: cuánto llevan en el mercado, o su cultura organizacional. "En una agencia de publicidad donde todos van con zapatillas no puedo llevar con corbata, en un banco es al revés", dijo, agregando que "uno no puede llegar desinformado, debe llegar con la pega hecha. Buscar trabajo también es un trabajo".

Respecto a los errores más frecuentes que se dan en los currículum que se reciben en su plataforma, se repite uno: no tenerlo actualizado. "A veces la última actividad laboral que se muestra es de hace 3 años. Si ese es su nivel de interés, parece que no tiene muchas ganas de estar en ese trabajo", consideró. También, y "producto de ese nervio de no quedar mal", se da mucho mentir sobredimensionando las capacidades. García-Huidobro comentó un estudio que indica que "un 72% de las personas miente en su nivel de inglés. Lo mismo pasa con el Excel avanzado, te piden hacer una tabla dinámica y ahí quedaste. Mentir nunca va a ser una opción".

Y en cuanto a las dificultades para encontrar trabajo de personas en los rangos etáreos extremos, la ejecutiva recomendó a los muy jóvenes y sin experiencia laboral "que pongan voluntariados, trabajos de verano. Eso sirve, porque hablan de habilidades blandas, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo". En cuanto a los adultos mayores, afirmó que es un tema que, aunque deberá ser solucionado a nivel legislativo, "las grandes empresas ya tienen buenos planes de integración, pero eso tiene que extenderse a las pymes, que contratan a un volumen mayor".

García-Huidobro también detectó que existen diferencias a la hora de reclutar entre generaciones. El principal: las generaciones más jóvenes no tienen fidelidad con sus lugares de trabajo. Los millennials y centennials están enfocados en "trabajan para vivir y no vivir para trabajar" y "tienen un compromiso más emocional con las empresas, quieren estar motivados y pasarlo bien, si no lo están buscan otra oportunidad". Por lo mismo, cuando los reclutadores encuentran personas con muchos años en un mismo lugar "lo ven extraño, es un comportamiento atípico, a menos que puedan hacer carrera o cambiar de cargo", contó.

Tampoco es menor, dijo la ejecutiva, cuidar lo que se publica en redes sociales antes de postular a un trabajo, en una época en la que "todos tenemos una personalidad digital. Algunas cosas son imborrables y vamos dejando rastros que no son los más adecuados. Si una empresa nos está buscando, va a mirar (nuestras redes sociales). Que la contraparte no sienta que contratarnos va a ser un riesgo", finalizó.