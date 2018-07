María Jimena Pereyra relató el difícil camino que ha sorteado para tener un hijo

En una íntima conversación en ROJO, María Jimena Pereyra, coach del espacio y cantante, comentó acerca de las dificultades que ha tenido para poder adoptar un hijo junto a su pareja.



La artista sostuvo que llevan "varios intentos ya, nosotras sabemos que esto es así, que puede funcionar a la primera u otras veces no".



Pereyra adelantó además que lo han intentado con dos tratamientos de fertilización asistida, como lo son la inseminación e in vitro, pero que hasta el momento no han funcionado.



La cantante hace sus reparos con respecto a la burocracia existente en Chile para el tema, además de que los métodos médicos son costosos en el país. Sin embargo, no baja los brazos con su pareja.



"Seguimos en esta lucha porque queremos ser mamá, queremos que la familia se agrande, que creo que es el deseo de cualquier familia y las esperanzas siempre están. Yo creo que jamás las vamos a perder hasta que lo logremos", afirmó.