María Gracia Subercaseaux reveló que hace unos meses le detectaron un posible cáncer de mamas

El pasado viernes se celebró el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial, el cual tiene como objetivo crear conciencia entre la población, sobre todo mujeres.

Es por esta causa que varias figuras de la televisión nacional entregaron potentes mensajes para que todas las mujeres se realicen los controles respectivos y preventivos.

Una de ellas fue la conductora María Gracia Subercaseaux, quien sorprendió a sus seguidores con una sincera confesión y una imagen que publicó en su Instagram. En ella reveló que hace un par de meses se sometió a una mamografía que le permitió detectar a tiempo que tenía que operar su mama para evitar un cáncer.

"Hoy en el 'Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mamas' le agradezco mi vida y mi salud a las mamografías que me he hecho. Así de simple y significativo. Hace dos meses me tuve que operar para hacer una biopsia a algo que se sospechaba podía ser un cáncer de mamas, lo detectaron a tiempo y tuve la fortuna de estar sana", escribió.

"En esta foto aún no lo sabía. Es crucial la detección precoz, no se exponga ni usted, ni a su familia porque el cáncer le hace daño a todos. Tomemos conciencia de la importancia de un control a tiempo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por nosotros, nuestros hijos, parejas, padres y amigos es que nos debemos cuidar.", agregó la animadora.

Su confesión impactó a sus seguidores, quienes la apoyaron y aplaudieron en su lucha, además de agradecer el mensaje que ayudó a crear conciencia.