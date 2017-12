"María Elsa" podría haber sido matrona: "Pensé que quizás me iba a dedicar a eso"

Mariana di Girolamo antes de la fama, "María Elsa" de la teleserie Perdona Nuestros Pecados y la televisión, era una joven, como tantas, sin su futuro profesional muy claro tras dar la PSU.

"Siempre me gustó mucho la biología, pensaba en ser siquiatra o enfermera", explicó a Las Últimas Noticias, relatando que tras dar la PSU, sus resultados no fueron los que esperaba. "Entonces sí o sí tenía que estudiar en alguna universidad del Consejo de Rectores para optar a una beca", indicó, llegando a estudiar Obstetricia en la Universidad de Chile.

Ya en la carrera tenía un plan claro: "hacer un cambio interno para estudiar Enfermería, pero no descartaba la opción de encantarme con la obstetricia y dedicarme a ser matrona. Vi la malla curricular y había bastantes similitudes; pensé que quizás me iba a dedicar a eso, pero no sucedió", expresó respecto al año y tres meses donde estuvo en la carrera antes de abandonarla e iniciar un periplo que incluyó diversos trabajos y mucha confusión, antes de optar por la actuación.

"Era algo que estaba en mi sangre, en mi historia familiar, con padres artistas", ilustró la actriz respecto al momento donde se convenció de dar la prueba. "Fui a darla a la Católica un poco para probar, pasé las etapas, me entregaron mis puntajes, los convalidaron con la PSU y entré octava a la carrera", declaró.

Di Girolamo, respecto al abrupto cambio, señaló que nunca ha funcionado mucho por el miedo. "Siempre he sido más por instinto y he tenido confianza en mi capacidad de trabajo. Nunca le he hecho el asco a nada, pero haber terminado mi carrera y empezar en televisión fue algo que se dio. Creo que tengo las herramientas para salir airosa de una eventual cesantía", afirmó.