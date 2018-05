Margot Robbie será parte de la próxima película de Quentin Tarantino

Margot Robbie será Sharon Tate en Once upon a time in Hollywood, la próxima película de Quentin Tarantino, al tiempo que el director trabaja para sumar al elenco a tres de los rostros clásicos de su filmografía.

De acuerdo con Deadline, Burt Reynold, Tim Roth (Reservoir Dogs), Kurt Russell (The hateful eight) y Michael Madsen (Kill Bill) están negociando su incorporación a la cinta, que ya cuenta con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en los roles protagónicos.

Reynolds interpretaría a George Spahn, el dueño de la casa donde ocurrieron los asesinaros de la Familia Manson.

Once upon a time in Hollywood llegará a los cines el 9 de agosto de 2019, para el aniversario 50 de los crímenes cometidos por los seguidores de Charles Manson.