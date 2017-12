Margot Robbie confirmó película en solitario de Harley Quinn

Todo indica que DC Comics buscará profundizar en las historias de los villanos de su universo cinematográfico.

A las ya confirmadas Deathstroke -que se espera aparezca antes en la película en solitario de Batman- y The Joker -producida por Scorsese- , esta vez se suma la cinta centrada en Harley Quinn.

La propia actriz que encarna a la villana, Margot Robbie, confirmó la información en entrevista con la cadena MTV.

Además, también ratificó que también trabaja en la secuela de Suicide Squad y en Gotham City Sirens, película que reúne a las tres villanas más importantes de DC Comics: Harley Quinn, Catwoman y Posion Ivy.

.@MargotRobbie is working on her own female-centric Harley Quinn movie. pic.twitter.com/kEbKVxjwO9