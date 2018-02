Margarita, la fan que fue besada por Prince Royce: Pensé que había elegido a una amiga

Uno de los momentos especiales que tuvo el Festival de Viña 2018 fue la invitación de Prince Royce a dos fans durante su presentación. Una instancia que contó con la participación de la joven Margarita (23), que conversó con El Ciudadano ADN para expresar las sensaciones tras aquel inolvidable encuentro.



"Estaba súper nerviosa en el momento que me eligió y no sabía si era a mí o a una amiga. Ahí subí y cuando me dijo que era yo, subí y no quería ni mirar a la gente. Es impactante estar ahí", dijo.



La joven comentó que pertenece al fans club del norteamericano, cuya agrupación la componen 11 personas, un número reducido que se ampara en la dificultad que supone integrar a más seguidores en el caso de hacer un meet and greet.



"La idea es que seamos pocos para que los podamos conocer todos", afirmó, aclarando que no solo está compuesto por mujeres, sino que también por un hombre.



Con respecto a su participación, reconoció que cuando vio a la otra seguidora paraguaya, dijo que la encontró desubicada, puesto que “no creo que a algún artista le guste que lo reciban así (como ella)”.



Margarita aseguró también que hay personas que la han reconocido en la calle, aunque "me da vergüenza. Una por la vida acostumbra a andar calladita".