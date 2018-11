La escritor canadiense Margaret Atwood está preparando la secuela de la novela The Handmaid’s Tale, traducida al español como El cuento de la criada y adaptada en una serie protagonizada por Elisabeth Moss.

“Sí, para aquellos que pregunta: estoy escribiendo una secuela para The Handmaid’s Tale. The Testaments ocurrirá 15 años después de la escena final de Offred y está narrado por tres personajes femeninos”, anunció la autora en su cuenta de Twitter.

El libro será lanzado en septiembre de 2019.

