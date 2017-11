Marcelo Ríos: "Lo único que me faltaba es que ahora salga presidente un periodista"

Marcelo Ríos no quedó ajeno al resultado de las votaciones en las elecciones presidenciales. El "Chino" se mostró sorprendido por las cifras de Alejandro Guillier y realizó sus descargos a través de la redes sociales.



"Lo único que me faltaba, que ahora salga presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando...", tuiteó en su particular estilo.









