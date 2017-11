Marcelo Ríos entrega su apoyo a Piñera: "Votar por él es avanzar hacia el progreso"

Marcelo Ríos generó polémica con sus dichos hacia Alejandro Guillier tras asegurar que lo único que le faltaba es que saliera electo como presidente de Chile un periodista.



El "Chino" recibió innumerables mensajes de críticas en las redes sociales y este miércoles sacó la voz para respaldar sus dichos y apoyar a Sebastián Piñera de cara a la segunda vuelta del próximo 17 de diciembre.



"Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente. Creo que votar por Piñera es avanzar hacia el progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo", expresó la exraqueta nacional en su cuenta de Twitter.





Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) November 22, 2017