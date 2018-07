Marcelo de Cachureos: "Estoy en el atardecer de mi vida"

70 años cumplió el reconocido Marcelo de Cachureos en marzo pasado, una edad que él mismo confesó en El Ciudadano ADN que lo hace pensar en que está en el "atardecer de la vida", a pesar de que con el último show del espacio infantil sigue disfrutando a todo ritmo.



"Yo lo disfruto, pero yo sé que tengo mis años, pero me siento medio inmaduro y lo paso bien en los shows, me gustan los niños, soy el abuelo de casi todos los niños de la familia, además de los propios, en la casa me debo disfrazar de monstruo, de repente pego un grito y salen corriendo los cabros chicos", contó.