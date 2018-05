Marcelo "Chino" Ríos da rienda suelta a su vanidad: "Según yo quedé mucho mejor que antes"

El exjugador de tenis, Marcelo "Chino" Ríos, lanzó un vanidoso mensaje en su cuenta de Twitter respecto a las críticas que ha recibido por su aspecto.

Recordemos que el polémico deportista ha hecho noticia, entre muchos otros temas, por realizarse diversas cirugías estéticas en su rostro.

"La gente me huevea por que me operé pero yo me miro y puta que me siento bien", reflexionó antes de afirmar que "según yo quedé mucho mejor que antes... tan equivocado estoy??", antes de lanzar un emoji, el hashtag #yalquenolegustaquenomire y una foto de su cara.