Marcela Vacarezza sobre hijo de Sánchez y Bolocco: "Me encanta mi yerno"

Marcela Vacarezza fue invitada este jueves a Muy Buenos Días de TVN, programa que conduce su ahora consuegro, Cristián Sánchez, ya que la hija de la psicóloga y Rafael Araneda pololea hace ocho meses con el hijo de Diana Bolocco.

Ambos se refirieron al noviazgo de sus hijos, siendo Sánchez quien no sabía que Vacarezza iba a asistir al espacio, asegurando que le hicieron una "trampa" sobre el tema, dado que él no había ido a la pauta y no sabía que Marcela asistiría al espacio para referirse al pololeo de los jóvenes.

Frente a eso, la psicóloga respondió: "yo siempre he dicho, las cosas malas se esconden, las buenas, que son transparentes, que no tienen nada de malo... no".

Además, agregó que "me encanta mi yerno. Ellos están bien, felices. Es un pololeo de gente joven. Se conocieron cuando nos fuimos de viaje las dos familias, y empezaron a salir ahora, dos años después".