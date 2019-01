Marca de celulares habría creado su primer teléfono completamente plegable

Evan Blass, un filtrador estadounidense, publicó en su cuenta de Twitter un video de un celular plegable, que, según sus fuentes, podría haber sido creado por la compañía china Xiaomi.

"No puedo hablar sobre la autenticidad de este video o dispositivo, pero supuestamente está hecho por Xiaomi, me han dicho", escribió Blass.

Aglunos detalles que se pueden ver en el video indican que este nuevo móvil es una creación de dicha marca, ya que el idioma, los ínconos y la interfaz de usuario son muy parecidos a los que usa Xiaomi.

Este no es el primer modelo plegable, ya que Samsung presentó el suyo hace casi dos meses.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F