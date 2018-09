Mane Swett sobre su salida de TVN: " Yo estoy contratada en el canal y estoy bien"

Durante 10 años la actriz María Elena Swett ha sido uno de los principales rostros de las teleseries de TVN, siendo una de las actrices más queridas de la señal pública, a tal punto, que su pronto alejamiento terminó con lamentos de sus seguidores en redes sociales.

Tras varios días de conocerse la noticia del fin de su contrato, Swett habló con el programa "Intrusos" de La Red.

"Yo todavía no salgo de TVN, estoy contratada hasta fin de mes. Trabajo hay, pero ahora yo estoy contratada en el canal y estoy bien. Me han llamado harto, estoy tranquila, no quiero referirme a mi salida porque todavía no ha sido", sostuvo la actriz.

A pesar de que su contrato finaliza en sólo dos meses más (30 de septiembre) , Mane asegura seguir con la camiseta puesta con el canal.