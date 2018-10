Maluma: No quiero vivir mucho tiempo

Juan Luis Londoño, alias Maluma, colombiano nacido en Medellín hace 24 años, es el paradigma global de macho alfa contemporáneo cuando representar tal cosa está peor visto que nunca antes en la historia de Occidente.

También es el ídolo de masas de la música latina. El líder indiscutible en todas las listas del negocio. El cantante con más visitas del mundo en Instagram Stories, que acumula más de 35 millones de seguidores en esa misma red social, más de 23 millones en Facebook, 5,6 millones en Twitter y 17,5 millones de suscriptores a su canal de YouTube. Un éxito comercialmente arrollador de esencia latina, mezclada con reggaeton y trap.

En una entrevista con El País en el marco de su gira por España presentando su nuevo disco, el cantante aseguró que le sorprende "que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres… Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer", explicando que "estoy montado en un papel, que podría ser llamado latin lover. Pero tras las bambalinas soy lo contrario".

El intérprete se definió como un animalista, aseguró no arrepentirse de ir a la universidad señalando que "la calle me ha enseñado mucho", sobre la política expresó que "no estoy en contra ni a favor de nada", y lamentó que "ha costado botar las esquirlas de lo que dejó Pablo Escobar en su época. Todavía hay gente que lo llama héroe. Eso es difícil de entender", comentando que "tengo familiares y otras personas que vivieron aquellos años de violencia en Colombia. No tengo un reality más real que el de muchas personas que estaban a mi alrededor".

Al cuestionarle la cantidad de tiempo que quisiera vivir, el cantante aseveró que no quiere vivir mucho tiempo: "Lo suficiente para hacer realidad todos mis sueños. En el momento en que comience a estar enfermo y me tenga que cohibir de muchas situaciones es cuando quiero decir: “¿Sabes qué? Hasta aquí llegué".

Cuando le preguntaron si pediría perdón a las mujeres que se sintieron insultadas por su música, Maluma señaló que "pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. Pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla".