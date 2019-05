Maluma cerró indefinidamente Instagram luego de ser acusado de maltrato animal

Maluma se encuentra en el centro de la polémica luego de compartir un video en el que abraza y besa a una pequeña cría de león.

Las tiernas imágenes acabaron causando gran revuelo entre sus seguidores, quienes acusaron al colombiano de ser un maltratador de animales y de sacar al pequeño animal de su hábitat natural.

Producto de las críticas, el intérprete decidió cerrar de manera indefinida su cuenta de Instagram, pero antes envió un mensaje a aquellos que lo cuestionaron por posar junto al animal.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía (la cría de león). No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota. ¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado?", partió diciendo.

"Yo siempre voy a ser animalista, no voy a apoyar el tráfico de animales, ¿cómo pueden pensar que yo voy a tener un león como mascota? […] Dejen de estar alegando. No hablen tantas estupideces si no saben, ignorantes", agregó, comentando que la cría se encuentra en Black Jaguar-White Tiger, una organización que se dedica a salvar a animales salvajes.

En Instagram, Maluma tenía más de 42,4 millones de seguidores y más de siete mil publicaciones.