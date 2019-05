Maluma anunció otra canción con Madonna en su nuevo disco 11:11

Maluma anunció la pre-venta de su disco 11:11 que se estrena oficialmente este 17 de mayo, y una de las canciones se llama Soltera y es una nueva colaboración con Madonna.

A pocas horas antes de que se presentara junto a la reina del popo en el Billboard Music Awards 2019 con su single Medellín, el colombiano hizo el anuncio en su Instagram.

En la contra portada del disco aparecen colaboraciones con Ozuna, Nicky Jam, Zion & Lennoz, Ricky Martin, el rapero estadounidense Ty Dolla $ign y Madonna.

Revisa aquí el tracklist de 11:11:

1. 11 PM

2. HP

3. No Se Me Quita (feat. Ricky Martin)

4. Dispuesto (feat. Ozuna)

5. No Puedo Olvidarte (feat. Nicky Jam)

6. Me Enamoré de Ti

7. Extrañándote (feat. Zion & Lennox)

8. Shhh (Calla')

9. Dinero Tiene Cualquiera

10. Soltera (feat. Madonna)

11. Te Quiero

12. Instinto Natural (feat. Sech)

13. Tu Vecina (feat. Ty Dolla $ign)

14. La Flaca (feat. Chencho)

15. Puesto Pa’ Ti (feat. Farina)

16. Déjale Saber