Maliki: El cómic es más cercano al público y el arte es más de élite

En un nuevo Agenda de Género en ADN la periodista Lucía López recibió a sus panelista estable Josefa Villaroel, que con sus #JosefaTips entregó los mejores consejos para quienes desean emprender.

En la sección Mujer y Negocios conversamos con Emilia Díaz, la fundadora de Kaitek Labs, emprendimiento que lanzó productos como un kit de bajo costo que se sumerge directamente en el agua de mar para detectar tempranamente la marea roja.

En la sección Lideresas conversamos con la artista Marcela Trujillo, más conocida por su seudónimo Maliki, que nos contó sobre la revista de cómic "Brígida".

La dibujante estudió Artes en la Universidad de Chile, y en el año 2002 comenzó a hacer y publicar cómics propios en el The Clinic donde recogía sus experiencias de vida. Antes solo pintaba, hasta que descubrió que el dibujo era más rápido, más divertido, más barato y más directo. "En el arte hay muchos intermediarios", comentó al respecto: "El cómic es más cercano al público, está entremedio la editorial y los editores y sería todo; tiene una circulación más rápida. El arte es más de élite, no todo el mundo va a una galería. Lo compra solo una persona y ya no la vez más".

En revista #Brígida “la idea no es poner un tema sino dejar a las autoras (cerca de 50 dibujantes latinas) que dibujen lo que ellas quieran para ver cuáles son los tremas que las mujeres están tratando”, @marcelamaliki en #Lideresas de #agendadegenero pic.twitter.com/SGODBeHMQD — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) August 17, 2018

