Malala a Oxford

Lucía López

So excited to go to Oxford. Muy contenta de ir a Oxford, escribió en su cuenta de Twitter, Malala.

Malala Yousafzai, la estudiante paquistaní que sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en su país y que se convirtió en la persona más chica en recibir el Premio Nobel de la Paz.

La joven, que hoy tiene 20 años, aprovechó de felicitar a todos los estudiantes que habían sido seleccionados, adjuntando además una foto con el mensaje de la universidad confirmando su admisión en el grado de filosofía, política y economía.

Cuando tenía 15 años, Malala recibió un disparo en la cabeza ejecutado por un talibán, arriba del bus que la trasladaba a la escuela. Sobrevivió y no abandonó su sueño de estudiar y la lucha porque sus compatriotas tengan el mismo derecho.