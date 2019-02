Maitén Montenegro desclasificó mensaje que le envió Paloma Mami

La presidenta del jurado del programa Rojo publicó un mensaje de agradecimientos que le envió Paloma Mami cuando decidió dejar el show de talentos.

"Quiero agradecer especialmente a usted que vio más allá que todos los demás", escribió la chilena-estadounidense de 19 años.

Cabe recordar que la exitosa contratación de Sony Music US Latin no lo pasó muy bien en Rojo, ya que en una eliminación, Montenegro la salvó a ella, y no a otro cantante muy querido. Sus compañeros se mostraron muy molestos e hicieron comentarios hirientes y cuestionaron la decisión de la presidenta del jurado.

"Rojo es un programa de talentos" dijo una de sus compañeras, dando a entender que la artista no tenía grandes habilidades para la música. Paloma incluso terminó llorando por dicha situación y a los pocos días, decidió abandonar el programa.

"Un grato recuerdo, ser jurado es una gran responsabilidad, que pone en juego conocimiento e intuición... Los sueños de un artista están en nuestras manos", señaló Maitén en su cuenta de Instagram.