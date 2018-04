Mago vs Mago: El curioso enfrentamiento entre Jorge Valdivia y un ex Magic Twins

Un curioso enfrentamiento de magos tuvieron Jorge Valdivia y Jean Paul Olhaberry, en el marco de una campaña patrocinada por Under Armour, marca deportiva que viste a Colo Colo.



En una serie de videos, ambos se revelan una serie de trucos, en donde tanto el volante del Cacique como el ex Magic Twins se desafían entre sí.



Vale decir que Under Armour ha realizado varios enfrentamientos similares, como por ejemplo los retos que lanzaron en su momento Natalia Ducó, Arley Méndez y Juan Raffo.