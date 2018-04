Magdalena Grant: "Yo creo en la meritocracia, no en el feminismo"

La periodista Magdalena Grant será parte del equipo de transmisión de la Copa América Femenina, en Chilevisión, en un panel que también integrarán Javiera Naranjo y Romina Parraguirre.

La profesional califica el equipo como "histórico", considerando las dificultades de las mujeres en el periodismo deportivo. Sin embargo, prefiere no ser incluida en el feminismo.

En entrevista con La Segunda, consultada sobre si esta inclusión era porque “había que hacerlo”, Grant contestó: "Yo creo en la meritocracia, no en el feminismo. Siempre he visto hombres y mujeres en el fútbol como un complemento, porque muchas veces vemos otras cosas, la parte más emocional, la más blanda, que a veces los hombres pasan por alto porque son más mecanizados".

"Lo que ha pasado en los últimos tiempos demostró que la mujer no es sólo un adornito. Pero no me gusta la palabra feminismo porque se trata de buscar la igualdad: las mismas oportunidades para todos. Cada uno con sus pensamientos, pero algunas de repente se van en volá. Y lo ideal es que no sea por géneros, sino que por méritos", agregó.