Madre real de 'Tomasito' de 'Verdades Ocultas': 'El niño nunca va a ser expuesto a algo malo'

Hace algún tiempo, los seguidores de Verdades Ocultas han acusado al canal de exponer mucho a "Tomasito", el pequeño actor que interpreta al hijo de Amelia, solicitando la intervención del Consejo Nacional de Televisión por considerar que hay maltrato infantil.

Es por esta razón, que la verdadera madre del niño, Vanessa Arce, conversó con Página 7, explicando que ella está presente en cada grabación de Marino -nombre real del niño-, contando además que se unió al proyecto a través de un casting por Facebook.

En esa línea, aclaró que "quedó entre muchos niños que habían en el proceso. Yo nunca pensé que iba a tomar tanto protagonismo el personaje".

"Todo lo que sale en pantalla dura los segundos que dura la escena. Después el niño no queda llorando, él no tiene ningún trauma. Mariano es súper feliz, extrovertido e inteligente", agregó.

También manifestó que, para las escenas más duras, Carlos Díaz (Leonardo) juega con el niño de un año y siete meses para sacarlo de la tensión del momento, aclarando que "nunca se ve expuesto a algo malo".

"Tampoco es que se le obligue a hacer las cosas. Si él no quiere, no quiere. Todo se me pregunta a mí antes, y soy yo quien da el visto bueno. No es que ellos decidan", añadió.