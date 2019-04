Madre de Kevin Fret aseguró que su hijo y Ozuna tenían una relación y que este lo mandó a matar

La madre del fallecido Kevin Fret, Hilda Rodríguez, aseguró que su hijo tuvo relaciones sexuales con Ozuna, y que éste y su manager fueron quienes lo mandaron a matar.

"Yo sé que fue él quien mandó matar a mi hijo, con Vicente Saavedra, eso lo sabe muy bien él en su conciencia", así lo reveló en una entrevista telefónica con la defensora de los derechos LGBTQ de Puerto Rico, Samantha Love, que fue publicada en su canal de YouTube.

La mujer afirmó la policía recuperó mensajes de texto del teléfono de Fret, los que fueron entregados a la fiscalía, y evidenciarían la relación íntima que mantenía su hijo con Ozuna.

La madre de Fret confirmó que relató que cuando su hijo descubrió el video pornógráfico en donde aparece Ozuna, el reguetonero le suplicó que no lo ventilara y le ofeció dinero (50 mil dólares).

"Ellos tuvieron la primera relación íntima que fue en el aeropuerto de Miami, en el hotel donde él lo citó para darle sus primeros 50 mil dólares", expresó la mujer.

Hasta el momento no hay ningún detenido en el caso. Asimismo, el abogado de Ozuna aseveró a Univisión que no tomará en cuenta las declaraciones de Hilda Rodríguez, ya que según él, no ha presentado ninguna prueba que involucre a su cliente en el asesinato.