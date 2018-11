Madre de Fernanda Maciel se refirió a los dichos de Raquel Argandoña sobre desaparición de su hija

Hace casi nueve meses desapareció Fernanda Maciel, de 22 años, caso que ha sido analizado en diferentes programas de televisión. Esta vez fue en Sigamos de Largo, de Canal 13.

En el programa conducido por Marcelo Comparini, Sergio Lagos y Marco Silva, conversaron con la madre de la joven, Paola Correa, quien se refirió a la misteriosa desaparición de su hija y sobre ciertos dichos que se han dado en la televisión.

Respecto a esto, Comparini le preguntó si hay alguna mentira que le haya causado dolor, a lo que la mujer respondió que en algunos programas han especulado mucho sobre el caso de Fernanda, dando como ejemplo a Raquel Argandoña, asegurando que "ella no vive conmigo, no saben mi día a día y no saben nada sobre mi hija (…) Raquel dijo que Fernanda no estudiaba y que prácticamente trabajaba de garzona para mantener a la familia, cosa que no es así".

En esa línea, expresó que toda su vida se ha esforzado por mantener a sus hijo y que no le falte nada, agregando que la plata que recibía Maciel por su trabajo era porque "a ella le gustaba vestirse bien (…) Le gustaba andar linda y darse sus gustos", dijo.

Tras eso, Paola Correa realizó un llamado a todos los medios de comunicación para que dejen de hablar cosas que no son: "Averigüen antes, pregunten, o llámenme. Yo siempre voy a tener las puertas abiertas de mi casa para recibirlos. Solo pido respeto", concluyó.



