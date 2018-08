Madre de escolar fallecida en cafetería encaró a De Moras y Araneda por audio filtrado

El fallecimiento de la estudiante Katy Winter, de 16 años, provocó un alejamiento entre Carola de Moras y Rafael Araneda, puesto que la joven estudiaba en el Nido de Águilas, mismo lugar donde los animadores tienen a sus hijos.

Tras el deceso de la joven, se filtró un audio de De Moras planteando una teoría respecto a la situación que habría llevado a Winter a quitarse la vida, registro que terminó llegando a oídos de Evanyely Zamorano, madre de Katy.

En conversación con "No culpes a la noche" de TVN, la progenitora de la joven reveló que "una persona estuvo en mi casa que me decía: ¿Cómo aguantas que una comunicadora como Carolina de Moras haga un mensaje de voz y lo filtre? Yo escuché un pedazo de esa historia que ella contó como un mes después".

Tras ello, asegura que "yo me conseguí el teléfono y la llamé. 'Carolina, quédate tranquila, nosotros te perdonamos'. Porque no perdonar es cargar cruces. Ojalá fuera verdad lo que ella decía, pero lamentablemente no existe ningún video".

"Se puso muy nerviosa y le dije que la estaba llamando para que nunca más hiciera algo así, porque es una mamá y del mismo colegio. Le digo: 'Imagínate los niños, si Katy escuchó eso, porque posiblemente su decisión está vinculada con tu audio'", Reveló Evanyely.

En esa línea, confesó que De Moras le había dicho que la culpa había sido de su compañero en el matinal de Chilevisión.

"Me dijo que la culpa no había sido de ella, sino que de Rafael Araneda, su amigo y su compañero de toda la vida, y él lo filtró. Le dije que como familia lo perdonamos y que iba a ir a nuestra casa".

Después de aquello, aseguraba haber llamado a Araneda. "Me pidió disculpas y dijo que había sido un error de él de digitalización: en vez de mandársela a su esposa, la mandó a un grupo de WhatsApp. Le dije: '¿Confundiste a tu esposa con un grupo de WhatsApp?'", cerró.