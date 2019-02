Madre de Cristiano Ronaldo confirmó que le detectaron cáncer de mama otra vez

La madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, confirmó hoy en un programa portugués que le detectaron cáncer de mamá, por segunda vez. La mujer ya había luchado contra esta enfermedad durante 2007, donde se sometió a una operación para extirpar el tumor.

"Me operaron del otro pecho en Madrid, he hecho radioterapia y ahora estoy luchando por la vida", manifestó Dolores en el libro autobiográfico que publicó hace unos años. No obstante, aseguró que nadie estaba al tanto de su situación actual.

La mujer de 64 años está siendo tratada con quimioterapia, después de haber pasado por el quirófano años atrás.

Con 1,7 millones de seguidores en cuenta de Instagram, hasta el momento Aveiro no había dado pistas de su enfermedad en sus redes sociales. Estos días solo ha dado cuenta del lanzamiento de su nueva línea de vinos y aceites portugueses, que venderá en centros de El Corte Inglés en España y Portugal.