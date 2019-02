Madre de Avello después que ganara dos Gaviotas en Viña: 'No me emocioné tanto'

La madre de Felipe Avello, Cristina Suazo, conversó con Las últimas Noticias tras la exitosa rutina de su hijo en el Festival de Viña del Mar, aunque fue cautelosa para hablar de lo que sintió al verlo arriba del escenario más importante del continente.

Consultada sobre su sentir tras observar a su retoño, señaló: "No me emocioné tanto. Hace unas semanas lo acompañé a varios espectáculos que realizó en el sur, y lo escuché en la conferencia de prensa y lo noté tan grande. Es verdad que para las mamás siempre serán niños, pero ese día, al escuchar cómo respondía las preguntas, me di cuenta que ya nada lo achica. Él siempre asombra".

En esa línea, la progenitora del artista añadió que "el público estaba muy revolucionado y me preocupé. El espacio que se dio gracias a la tanda de comerciales ayudó a que se calmaran".

Otro que habló fue el hermano del comediante, Reinaldo, quien expresó que tampoco se emocionó, ya que "me parecía que era obvio, iba para allá si estaba bien hecha la rutina. Lo esperaba completamente, me hubiera extrañado que no hubiera ocurrido".