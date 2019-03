Madre de Arlén Aliaga: 'Mi hija estuvo asistiendo con jumper un año y yo nunca me había dado cuenta'

Este lunes la mayoría de los niños y adolescentes comenzaron un nuevo año de clases, como Arlén Aliaga, adolescente transgénero que logró matricularse en el Liceo 1.

Cabe recordar que la estudiante de 17 años asistía al Liceo Barros Borgoño, pero lo dejó por culpa del hostigamiento del que era víctima por parte de la institución.

La madre de la joven, Paola Muga, contó en el Ciudadano ADN cómo ha vivido su familia y Arlén todo este nuevo proceso.

Respecto a la vida de la joven en el antiguo colegio, Paola confesó que "mi hija estuvo asistiendo con jumper un año y yo nunca me había dado cuenta", ya que "usaba un cortaviento" y no se le notaba.

Además, expresó que ha sido una transición muy difícil, revelando que "yo lloré mucho, porque estaba en un proceso de negación". Pero que gracias a la película "La Chica Danesa" se dio cuenta de "lo cobarde que yo era, me sentí la mujer más mala sobre la tierra, la peor madre del mundo".

Después de ver el filme, pudo conversar con su hija y explicarle lo que sentía: "tienes que entender que es un proceso, me va a costar, pero yo necesito ayuda, que otras personas me ayuden", le explicó a Arlén, asegurando que allí se contactó con Organizando Trans Diversidades (OTD Chile).

La reacción de sus hermanas, hermano y padre

La mujer contó que el mayor miedo de su familia es la seguridad de Arlén. "No queremos que nadie te haga daño en la calle", ese fue la posición de todos.

Asimismo, su padre recién este sábado tuvo una conversación profunda y sincera con la adolescente después de lo que han pasado, explicándole que pasó por una especie de duelo.

La mujer también confesó que su familia no es muy convencional: con el padre de Arlén "estamos divorciados hace muchos años, pero seguimos viviendo en la misma casa".

Arlén tiene dos hermanas mayores, y un mellizo, Felipe, quien le dijo que "se sentía orgulloso, y que siguiera para adelante", por los logros que ha tenido su hermana.

Acción contra el Liceo Luis Barros Borgoño

Paola Muga aseguró que se está haciendo un sumario contra el liceo y que no esperan recibir "ningún tipo de compensación". Pero que les preocupa el bienestar de otros jóvenes de la institución educacional.

"Creo que es justo que se intervenga el colegio, por los niños que quedan, por los papás que quedan, por los docentes que quedan. Creo que es justo que se pare con todo tipo de maltrato y discriminación", aseveró la madre de Aliaga.

Según reveló a ADN el asesor jurídico de OTD Chile, Matías Valenzuela, hubo una situación similar de hostigamiento antes de Arlén: "este es el segundo caso en el Manuel Barros Borgoño", pero la situación era más compleja, porque "la niña no tenía el apoyo de su familia", explicó.

Por otra parte, el asesor jurídico reveló las razones por las que primeramente el Liceo 1 habría dificultado la aceptación a Arlén Aliaga.

"No había cupos en tercero medio (...) No estaría contemplado en el proyecto educativo del Liceo 1 (...) Supuesto requisito de que el sexo tenía que ser femenino (...) Y no había una infraestructura necesaria". Motivos que fueron desmentidos e invalidados por OTD Chile.

Nuevo año escolar en el Liceo 1

Finalmente, Paola aseguró que su hija está muy feliz por empezar sus clases en el Liceo 1, y que además, comenzará un proceso hormonal.

"Va a estar muy contenta de vivir más acorde a su identidad de género, porque también en conjunto que esto sea un liceo de niñas, va ir muy de la mano, porque ella inicia proceso hormonal", confesó la madre.

Agregando que "se va a sentir más libremente, se va a poder usar aros -que ya no es mal visto como en el Barros Borgoño-, se va a sentir muy cómoda con el jumper, que es lo único que quiere, sentirse una más".