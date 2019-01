Madre de Angie Jibaja confesó que su hija quiso quitarse la vida

La semana pasada Angie Jibaja anunció que se internaría en un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones y depresión.

En ese entonces, publicó un video en el que se despedía de sus fanáticos, señalando que "esto lo estoy haciendo por mí, porque quiero estar bien, por mis hijos, por mi familia, los pocos amigos que me queda y por mis fans".

Ahora, su madre explicó en televisión el complejo momento que vive la exchica reality, expresando que Jibaja venía con una severa depresión desde que se encontraba en nuestro país.

"Cuando ella regresó de Chile, ya tenía una depresión severa que se la diagnosticaron allá. Vino con tratamiento, tomaba la pastilla y en el camino le ofrecían un trago y ella lo aceptaba. La depresión fue creciendo día a día", relató.

Respectos a su adicción, la mujer señaló que no tiene problemas con drogas duras, pero sí con el alcohol: "A veces se excede. Ella se refugia en eso para olvidar las penas. El tratamiento que ella está no es por drogas, es por depresión", dijo.

También reveló que Angie intentó suicidarse hace poco y que desde ahí se encontraba muy desanimada: "La veo bastante callada, no quiere hablar, solo quiere dormir. Me duele mucho verla donde está. Me hace recordar cuando ella estuvo en la cárcel".

"La diferencia es que cuando estaba en la cárcel, ella se arreglaba todos los días, cambiaba el color del cabello, me da la impresión que quería sentirse bien. Sin embargo acá veo que no quiere vivir", concluyó.