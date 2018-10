Madre contó que su hijo no va a citas por "temor" a las feministas y Twitter no perdonó

Hace unos días, una usuaria de Twitter hizo una publicación que provocó cientos de reacciones y una avalancha de memes tras volver a su hijo viral en la red social.

Esta mujer escribió que su hijo, un marinero de las Fuerzas Navales estadounidenses, evita tener citas con muchachas a causa de la creciente cifra de acusaciones hacia los hombres por acoso sexual.

"Este es MI hijo. Se graduó como n°1 en el campo de entrenamiento. Ganó el premio de las Organizaciones Unidas de Servicio. Fue nº1 en la escuela. Es un caballero que respeta a las mujeres. No acude a citas a solas debido al ambiente actual de falsas acusaciones sexuales por parte de feministas radicales que tienen un interés creado", escribió la madre, finalizando su mensaje con: "Yo voto #HimToo", la etiqueta usada en EE.UU. por los cibernautas conservadores para apoyar a los hombres injustamente acusados.

En cuestión de horas el post se hizo viral aun cuando la mujer lo eliminó. Obviamente, el resto de los usuarios hicieron una captura de pantalla que sigue difundiéndose en Twitter, provocando la parodia de otras personas que se burlaron de la situación.

"Este es mi hijo. Fue número uno en las listas de éxitos. No irá a citas a solas a pesar de que nunca renuncia, nunca decepciona, nunca va de acá para allá, nunca abandona, nunca hace llorar, nunca dice adiós, nunca miente o nunca hace daño. #HimToo", escribió un usuario junto a la foto de Rick Astley parafraseando su canción 'Never Gonna Give You Up'.

"Este es MI hijo. Se graduó como nº1 en la captura del punto rojo. Es un caballero que respeta a las mujeres y le gusta trepar a sus hombros. No irá a citas a solas debido al ambiente actual de feministas radicales que no lo dejan salir al aire libre. YO VOTO #HimToo", publicó otra usuaria junto a una foto de su gato.

"Este es mi hijo. Fue nº1 en el campamento de lámparas. Se graduó como el mejor de su grupo en la Universidad de Lamp. Él respeta a las lámparas. No irá a citas a solas por temor a salir con una feminista en lugar de con una lámpara. YO VOTO #HimToo", contó sobre su polilla.

La publicación se hizo tan viral que el joven de la foto no pudo quedarse callado y prefirió aclarar lo sucedido. Pieter Hanson se asombró al ver que se había convertido en tendencia en la red social, creando una cuenta llamada Thatwasmymom y comentó lo dicho por su madre.

"Esa fue mi mamá. A veces las personas que amamos hacen cosas que sin darse cuenta nos lastiman. Vamos a darle la vuelta a esto. Yo respeto y #BelieveWomen. Nunca he apoyado y nunca apoyaré a #HimToo. Soy un veterano honorable de la Marina, papá de gatos y aliado. A propósito, Twitter, tu juego de memes es excelente", expresó.