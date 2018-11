Madre buscó en Google cómo matar a su bebé sólo porque "no quería escucharlo llorar"

Un terrible suceso se registró esta semana en Arizona, Estados Unidos, cuando una madre asesinó cruelmente a su hijo ahogándolo en una tina. Pero eso no es todo, ya que minutos antes buscó en Google cuál era la mejor forma para hacerlo.

Según informó The Washington Post, la joven, identificada como Jenna Folwell, de 19 años, había inventado un secuestro para poder explicar la muerte del bebé.

Sin embargo, tras la investigación del caso, se pudo corroborar que fue ella quien ejecutó el crimen que estaba totalmente planificado.

La policía de la zona reveló que en el celular de la mujer habían búsquedas en internet que registraban información sobre cómo y cuánto tiempo se demora en fallecer un lactante producto de la inmersión.

Además, las autoridades señalaron que la joven habría cometido este macabro asesinato "porque no quería escucharlo llorar".

Update to last night's death investigation:



The mother of the deceased baby from yesterday afternoon's death investigation has been identified as 19yoa Jenna Folwell. Jenna was booked into the Maricopa County Jail overnight on one count of 1st Degree Murder. pic.twitter.com/nSE3v9Vfvo