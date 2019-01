Madonna sorprendió a sus fanáticos con notable aumento en el tamaño de su trasero

Madonna partió el año dando un concierto sorpresa en un bar gay de Nueva York, donde participó junto a su hijo, interpretando temas como "Like a Prayer" y "Can't Help Falling In Love".

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de los presentes y de los usuarios de redes sociales, ya que en el mismo instante que la cantante subió al escenario, sus fanáticos hicieron circular unas fotografías y videos en las que se ve un notable aumento en el tamaño de su trasero.

Las imágenes comenzaron una revolución en Internet, sobre todo porque el público ha dejó de creer que se trataba de la "magia" de Photoshop, para entender que se trataba de toda una realidad.