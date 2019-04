Madonna regresa a la música con álbum conceptual donde no será 'ni una santa ni una prostituta'

A cuatro años del lanzamiento de Rebel Heart y tras varios retrasos en el camino, Madonna finalmente anunció que su nuevo álbum se titulará Madame X, el cual contará con la creación de un nuevo personaje para el disco que, aparentemente, será conceptual.

A través de redes sociales, la intérprete de "Like a Prayer" publicó una serie de fotografías que al unirlas dicen: "Madame X es una agente secreto que viaja alrededor del mundo, cambia su identidad, lucha por la libertad y trae luz a los lugares oscuros. Una instructora de cha cha chá, una gángster, una profesora, una líder de estado, una ama de casa, una jinete, una prisionera, una estudiante una madre, una hija, una monja, una maestra, una pecadora, una santa, una prostituta, y una espía en la casa del amor".

"Welcome to the World of Madame X", publicó la estadounidense en otro posteo, en el que muestra un video en el que adelanta lo que será el primer corte de su esperado álbum. En él, se ve cómo la artista se ha cortado su melena rubia para lucir el pelo corto y negro.

Madonna Louise Veronica Ciccone​ cerró el adelanto de su regreso con una imagen más de su nuevo estilo, con claras influencias de su vida en Portugal. Se viene Madame X, "una espía en la casa del amor".

Además, la "Diva del Pop" adelantó la colaboración con Maluma en su cuenta de Instagram.