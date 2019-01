Madonna realizó show sorpresa en famoso y reconocido bar gay de Nueva York

Madonna pasó el Año Nuevo en Nueva York dando un mini-concierto sorpresa en el bar Stonewall Inne.

La cantante estuvo acompañana por su hijo, quien tocó la guitarra, y juntos interpretaron dos temas: "Like A Prayer" y "Can't Help Falling In Love", de Elvis Presley.

La presencia de Madonna en el Stonewall Inn, uno de bares gay más famosos de NY, no fue de la nada, ya que la cantante fue nombrada embajadora del 50 aniversario de los Motins de Stonewall, uno de los eventos más importantes de la historia del movimiento LGBTQ.

"Estoy orgullosa en el lugar donde comenzó el orgullo, al nacer de un nuevo año, esta noche nos unimos para celebrar 50 años de revolución", dijo.