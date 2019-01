Macaulay Culkin habló de su amistad con Michael Jackson: 'La gente no sabe lo divertido que era'

En medio del resurgimiento de las acusaciones de abuso contra menores, gracias al documental Leaving Neverland, Macaulay Culkin habló de la amistad que sostuvo con Michael Jackson, a quien conoció a principio de los noventa, cuando alcanzó la fama con Mi Pobre Angelito.

"Me estaban sucediendo muchas cosas muy grandes y muy rápidas y creo que se identificó con eso. Es fácil intentar pensar o decir que era raro, pero no lo fue, para mí tenía sentido y, al final, nos hicimos amigos", dijo el actor de 38 años, que fue cercano al Rey Pop hasta su muerte, en 2009.

"Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estuviera solo", agregó en el podcast Inside of You.

Culkin describió al músico como una persona "increíble". "Era divertidísimo. Era dulce... la gente no sabe lo divertido que era", dijo.

Además, aseguró que los cuestionamientos a su amistad con el hombre de Thriller, con quien tenía 22 años de diferencia, eran "simplemente porque Jackson era la persona más famosa del mundo". "Para mí es tan normal y mundano. Sé que es un gran problema para todos los demás, pero para mí fue una amistad muy normal", declaró.