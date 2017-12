Macarena Tondreau relató que fue víctima de acoso por parte de un productor de TV

Una situación desagradable que lamentablemente tuvo que experimentar fue la que relató la panelista de Muy Buenos Días, Macarena Tondreau, quien aseveró que fue víctima de acoso en televisión.



La pareja de Alfredo Alonso sostuvo que fue víctima de este delito durante mucho tiempo, pero que no supo reaccionar en su momento por su corta edad, además de que no contó con el respaldo de quienes estaban al tanto de lo ocurrido.



"Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes, o supieron, y nadie hizo nada. Estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar, y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente", sostuvo.



Tondreau aclaró que no fue solo una vez, pero que el estado de vulneración es tal que afecta la autoestima.



"Era una persona que en televisión tenía bastante poder, y como yo era más chiquitita, empezaron los acosos. Me llamaba a su oficina, manos sobre los hombres, invitaciones a comer, de hacerme escuchar conversaciones con otras mujeres las que también eran menores de edad, y con las que sí había tenido relaciones sexuales para poder hacerlas más famosas", afirmó.