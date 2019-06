Luz Casal recordó su primera vez en Chile: 'Prácticamente no me conocía nadie'

Más de 40 años de carrera suma la cantante española Luz Casal. Con más de una decena de discos editados, el más reciente llamado Que corra el aire y publicado en 2018 tras una pausa en los estudios de grabación, confesó en conversación con ADN que su resultado la dejó completamente satisfecha.

"Sigo pensando que es de los mejores discos que hecho de los quince. Verdaderamente se me escapa si algunas de estas canciones pueden llegar a superar a canciones como "No me importa nada", "Piensa en mí" o "Entre mis recuerdos", por poner tres ejemplos", dijo.

Sus grandes éxitos formarán parte de su presentación este 15 de junio en el Movistar Arena, como parte del Festival Radio Imagina junto a otros emblemas de la música en español como Mocedades, Ricos y Pobres y Armando Manzanero.

De todos modos, Luz Casal reconoce que no está ajena a los ritmos que gozan de popularidad por estos días, comentando que le gusta el flamenco pop de Rosalía y el trap de C Tangana. "Como no podía ser de otra manera, hay una presencia de lo que escucho relacionado con la música urbana, con la música que produce gente más joven que yo y que escucho porque es el presente de la música popular. No me veo capacitada, no me veo con la necesidad de expresarme a través de ese género. No me veo sin guitarras presentes en mis canciones”, cuenta.

Por otra parte, su relación con Chile data de 1990, cuando vino por primera vez y se presentó en el Estadio Nacional en el concierto "Desde Chile… Un abrazo a la esperanza", show que recuerda especialmente.

"Durante mucho tiempo era un referente al que recurría para decir que había tenido momentos álgidos que había tenido en mi carrera", afirmó, agregando que en ese entonces "prácticamente no me conocía nadie. O sea, yo hice la actuación teniendo la certeza casi de que todas las canciones que estaba cantando eran desconocidas pero aun así tuve la calidez necesaria para sentirme a gusto y para ser una actuación que al final ha resultado para mí favorablemente", recordó sobre el evento organizado por Amnistía Internacional.

Al año siguiente vendría su gran salto de la mano del director Pedro Almodóvar, quien le pidió realizar "Piensa en mí" y "Un año de amor" para "Tacones lejanos". Al respecto, cuenta que al ver la película se sorprendió con el doblaje de Miguel Bosé ya que no estaba al tanto. En cambio, con la actriz Marisa Paredes trabajó en la interpretación.

Ese éxito la trajo al país en 1993 como parte del Festival de Viña del Mar. "Se da esa circunstancia peculiar en Viña de que el público es muy importante y se hace casi más protagonista que todos los que podamos subirnos al escenario", cuenta.

En el certamen, donde también ejerció como jurado, debió evaluar a Shakira, hecho que no recordaba. "Coincidimos en la Ciudad de México en un programa de televisión en el que participábamos en directo, pero di por hecho que no nos conocíamos, con lo cual espero no haber causado una mala impresión por mal educada, por no haber recordado que la conocía", reflexionó.