Luz Casal en Chile: 'Para mí, interpretar es creerme como una actriz en un papel'

Recién llegada a Chile, Luz Casal fue la invitada sorpresa a Ciudadano ADN, un día antes de su participación en el II Festival Radio Imagina en el Movistar Arena, junto a próceres de la música romántica como Armando Manzanero, Ricos y Pobres y Mocedades.

La española recordó su primera incursión en los escenarios chilenos, allá por 1990, en el festival Amnistía Internacional, cuando Chile recién se abría a los grandes eventos musicales. "Fue durante mucho tiempo un referente de conciertos para mí", contó. "Cuando me preguntaban qué tenía grabado en mi memoria, recurría a ese ejemplo, fue impactante a todos los niveles, el profesional fue el menos importante, porque todo lo que lo rodeó fue muy aleccionador, muy fuerte emocionalmente".

"Yo era una neófita, fue un honor ser parte de ese cartel, como consecuencia se me abrieron las puertas de este país a muchos niveles, muy agradecida de esa oportunidad", expresó quien también estará el domingo 16 en el casino Enjoy de Viña del Mar.

Dado el carácter político del evento, Luz Casal recalcó que actuar desde las convicciones fue y sigue siendo un motor artístico para ella. "Como mujer soy sensible a las situaciones complicadas. Tenía un conocimiento de Chile a través de chicos con los que había trabajado, entonces me sensibilizó al máximo. La gente que nos dedicamos a la música se supone que somos personas sensibles: me fijo en los frágiles, en los débiles, los que tienen poder no necesitan de mi atención. Los que tienen dolor, enfermedades, que sufren de amores, con ellos intento comunicarme con ellos a través de mis canciones, para hacer que el mundo sea un poco más armónico", reflexionó.

Y frente a las nuevas luchas sociales que la época actual impone, la intérprete de "Piensa en mí" se declaró en alerta. "Yo trabajo en la música desde la libertad y creo que es algo indispensable para cada individuo. Muchas veces recurro a una frase del catolicismo, "yo amo al prójimo como a mí misma", partiendo de ahí cualquiera puede sacar conclusiones de cuáles son mis convicciones", dijo, para luego autodefinirse como "muy católica por mi educación y muy poco católica por mi práctica".

Su interpretación, dijo, está siempre teñida del ejercicio de sentir lo que cuentan sus letras. "Para mí, interpretar es creerme, como una actriz en un papel, que puede ser villana o ingenua", agregando que "dentro de mis cualidades está la de imaginarme la situación que describo. Creérmelo, sentirlo, sufrir, sé que puede resultar un poco increíble pero verdaderamente yo no sé cantar si no me imagino la situación".

En relación a eso, y sobre uno de sus hits más recordados de los 90, "No me importa nada", dijo que "es una de mis canciones más irónicas, pero cuando yo canto lo personalizo. Cuando canto en tercera persona es como que la cuestión estuviera despegada de mí. A mí me cuesta muchísimo trabajo", confidenció.

Casal, que superó el cáncer en dos ocasiones, reconoció que su interés en mostrarle al público su proceso "forma parte de normalizar una situación que vive mucha gente, y quitarle el dramatismo que muchas veces tiene. Nunca he tenido pudor en hablar de manera clara. Son experiencias duras, pero cuando sales de ellas lo haces muy fortalecido. He aprendido cosas, como saber que mi tiempo es finito", contó.

También tuvo tiempo para comentar sobre la oportunidad que tuvo de compartir escenario en Madrid con un chileno: Manuel García. "Él tiene un talentazo, cuando nos reunimos todos los colaboradores salió y soltó un speech que me dejó impactada, es un talento", añadiendo que "las puertas tienen que estar entornadas siempre" para una eventual colaboración.