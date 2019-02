Luli y su regreso a la TV: 'Necesitaba tiempo para preocuparme de lo personal, ustedes saben'

Nicole Moreno regresó a la conducción de su programa Estilo Chic, luego de mantenerse al margen debido a la reclusión de su hijo en un centro del Sename tras protagonizar un violento incidente en Las Condes.

En conversación con el programa Intrusos, Luli contó cómo ha sido estre difícil período, asegurando que "hay momentos en que uno tiene que hacer una pausa. Necesitaba tiempo para preocuparme de lo personal, ustedes saben. Pero ahora estoy de vuelta en lo laboral. Estoy a full".

"La verdad es que estoy súper contenta con lo laboral. Me encontraron en este momento grabando para mi programa, así que estoy de vuelta. Esto me distrae, me gusta y me apasiona. Es un proyecto largo y somos un gran equipo", agregó.

En esa línea, comentó que en Estilo Chic, nombre que fue elegido por ella, "trabajamos en conjunto, y en ese sentido dejé gente a cargo que era de mi entera confianza", explicó, refiriéndose a Ingrid Aceitón quien fue su reemplazo durante este proceso.

Respecto a las buenas críticas que recibió Ingrid, donde muchos televidentes aseguraron que era mucho mejor que Moreno, Luli expresó que "me parece válido. Me gusta que haya comentarios de todo tipo, hay gustos para todo, y en ese sentido me quedo tranquila".

Su opinión frente a su compañera no varió mucho, señalando que "me gustó su desempeño. Con la Ingrid me siento identificada en algún sentido. Cuando partí en Bienvenidos, en el Más por menos, yo veía a la Tonka y ella me daba consejos. Yo se los doy a Ingrid, que tiene su sección de moda en Estilo Chic, y creo que cada vez lo hace mejor".

Finalmente, aseguró que retomó el deporte y que esta actividad es su mejor terapia: "la verdad es que el trabajo es todo, es terapia para mí, igual que el deporte. Amo trabajar, lo hago desde los 13 años, ¿cómo no iba a seguir ahora? Han pasado otras cosas en mi vida -no sé si peores que esto-, pero tengo que ser fuerte".